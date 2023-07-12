Столкновение на МКАД: легковушка врезалась в такси и перевернулась

Согласно сообщению 360, авария произошла на внешней стороне 34-го километра МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе. Серый легковой автомобиль столкнулся с такси и, вследствие удара, перевернулся. Водитель легковушки немедленно покинул свое транспортное средство, подошел к перевернутому автомобилю и попытался открыть двери, чтобы оказать помощь пострадавшему.