Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Столкновение на МКАД: легковушка врезалась в такси и перевернулась

12 июля 2023, 15:49
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло серьезное ДТП, когда легковой автомобиль столкнулся с такси и перевернулся от силы удара.

Согласно сообщению 360, авария произошла на внешней стороне 34-го километра МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе. Серый легковой автомобиль столкнулся с такси и, вследствие удара, перевернулся. Водитель легковушки немедленно покинул свое транспортное средство, подошел к перевернутому автомобилю и попытался открыть двери, чтобы оказать помощь пострадавшему.

После происшествия на место прибыли оперативные службы города, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Движение в районе аварии было восстановлено.

Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45