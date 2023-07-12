Стало известно, почему в Омской области отключили свет

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Сегодня днем, 12 июля, в Омской области случилось массовое отключение электричества в десяти северных районах. Примерно в 12:30 специалисты «Россети Сибирь» заметили нарушение в работе линии электропередачи напряжением 110 кВ. Бригады «Омскэлектро» устраняют в данное время проблему. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал, что электроснабжение уже полностью восстановлено в Таре.
В Усть-Ишимском, Знаменском, Большереченском, Тевризском районах электричество есть, но пока не у всех жителей. Придется также ожидать восстановления проживающим в Седельниковском, Саргатском, Колосовском, Большереченском, Горьковском и Нижнеомском районах.
«Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220 или в соцсетях», — написал Шнипко у себя в телеграм-канале.
Ориентировочно к 15 часам электрики должны закончить все аварийные работы. Местным жителям рекомендуют отключить бытовые приборы из розеток.
Ранее из-за шторма в Омской области без света остались больше 100 населенных пунктов. Электричество удалось оперативно восстановить.