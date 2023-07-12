Стало известно, почему в Омской области отключили свет

Сегодня днем, 12 июля, в Омской области случилось массовое отключение электричества в десяти северных районах. Примерно в 12:30 специалисты «Россети Сибирь» заметили нарушение в работе линии электропередачи напряжением 110 кВ. Бригады «Омскэлектро» устраняют в данное время проблему. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал, что электроснабжение уже полностью восстановлено в Таре.