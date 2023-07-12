Снижение работоспособности связано с недостатком сна

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Она отметила, что проблемы со сном время от времени испытывают около 25% людей, однако в последние годы этот процент вырос до 50% из-за различных событий. Особенно часто такие проблемы встречаются у офисных работников или людей, занятых на сменной работе.
Долгосрочный недосып может повысить риск нарушения обмена веществ, привести к набору веса и ожирению, нарушению толерантности к глюкозе (сахарному диабету), а также увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, и депрессии. Также недостаток сна связан с повышенным риском онкологических и нейродегенеративных заболеваний.
Завалко отметила, что это не означает, что каждый невысыпающийся человек обязательно заболеет, но его шансы на развитие различных заболеваний значительно увеличиваются.