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Снижение работоспособности связано с недостатком сна

12 июля 2023, 07:53
Врач-сомнолог Ирина Завалко заявила, что у людей, которые регулярно испытывают недостаток сна, наблюдается снижение работоспособности и мотивации, а также повышенный риск различных заболеваний, сообщило издание Pravda.Ru.

Она отметила, что проблемы со сном время от времени испытывают около 25% людей, однако в последние годы этот процент вырос до 50% из-за различных событий. Особенно часто такие проблемы встречаются у офисных работников или людей, занятых на сменной работе.

Долгосрочный недосып может повысить риск нарушения обмена веществ, привести к набору веса и ожирению, нарушению толерантности к глюкозе (сахарному диабету), а также увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, и депрессии. Также недостаток сна связан с повышенным риском онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

Завалко отметила, что это не означает, что каждый невысыпающийся человек обязательно заболеет, но его шансы на развитие различных заболеваний значительно увеличиваются.

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