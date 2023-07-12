РЭО: В Шри-Ланке запустят пилотный проект по строительству КПО мощностью 1 млн тонн

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла. Россия уже наработала некий опыт, которым готова поделиться с другими странами. Наша реформа стартовала всего несколько лет назад, но уже дает результаты», — поделился Денис Буцаев итогами встречи.