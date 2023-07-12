РЭО: В Шри-Ланке запустят пилотный проект по строительству КПО мощностью 1 млн тонн

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Глава Министерства промышленности и торговли Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка господин Рамеш Патирана и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретились, чтобы обсудить детали строительства КПО в республике. В ходе беседы стороны также затронули направление международного сотрудничества, пишет transsibinfo.com.
«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла. Россия уже наработала некий опыт, которым готова поделиться с другими странами. Наша реформа стартовала всего несколько лет назад, но уже дает результаты», — поделился Денис Буцаев итогами встречи.
Глава РЭО отметил, что сейчас в сфере переработки ТКО на повестке — реализация пилотного проекта по строительству комплекса по обработке и утилизации отходов. Мощность объекта составит 1 миллион тонн в год. Комплекс будет оснащен оборудованием, произведенным в России.
Господин Патирана рассказал, что история взаимоотношений России и Шри-Ланки является продолжительной и плодотворной. Кроме этого, министр отметил высокий уровень технологического развития Российской Федерации в отрасли обращения с отходами и пригласил специалистов ППК «РЭО» посетить Шри-Ланку для проведения аудита национальной системы обращения с отходами республики.