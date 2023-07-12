Психолог порекомендовал книги, которые лучше всего читать перед сном

Кононов поясняет, что при чтении информация поступает в кратковременную память из замещает весь тот негатив, который накопился в течение дня. Например, стрессы, эмоциональные потрясения, тревожные новости, тяжелые разговоры. Если перед сном «загрузить» мозг легкой информацией, то риск кошмаров и неприятных сновидений сведется к минимуму, а утром человек проснется бодрым и в добром настроении. Еще один важный совет специалиста заключается в том, чтобы читать книги по частям. В противном случае есть риск, что книги могут заменить сон.