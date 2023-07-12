Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Психолог порекомендовал книги, которые лучше всего читать перед сном

12 июля 2023, 12:47
Александр Кононов, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии ГУП рассказал какие книги больше всего подходят для чтения по вечерам.

 

 

Приключенческие рассказы, романтические истории и сказки являются самыми подходящими литературными жанрами для чтения перед сном, передает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта Александра Кононова.

Бумажные книги для чтения по вечерам предпочтительнее цифровых источников. Допустимо и использование «читалки» с технологией E-lnk, которые имитируют лист бумаги, считает специалист.

Планшеты, телефоны в этом отношении использовать нежелательно, так как излучение их экранов приводит к бессоннице. По содержанию книги должны быть простыми и приятными. Например, сказки и приключения, а также романтика не требуют глубоких мыслительных процессов. Как отметил психологи, не нужно нагружать мозг перед сном, чтобы в ночные часы он хорошо отдохнул.

Если человек откажется от «залипания» в гаджетах перед сном в пользу книг, то его физическое и психическое состояние улучшится. Чтение стимулирует творческое мышление и помогает при этом заснуть.

Кононов поясняет, что при чтении информация поступает в кратковременную память из замещает весь тот негатив, который накопился в течение дня. Например, стрессы, эмоциональные потрясения, тревожные новости, тяжелые разговоры. Если перед сном «загрузить» мозг легкой информацией, то риск кошмаров и неприятных сновидений сведется к минимуму, а утром человек проснется бодрым и в добром настроении. Еще один важный совет специалиста заключается в том, чтобы читать книги по частям. В противном случае есть риск, что книги могут заменить сон.

Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45