Педиатр рекомендует избегать купания в непроверенных водоемах

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Она отметила, что одной из наиболее распространенных проблем является заражение паразитами, такими как лямблии, которые могут попасть в организм через загрязненную воду при попадании ее в рот во время купания, пишет RT.
Кроме того, врач указала на возможность заражения педикулезом — вшами, которые особенно предпочитают чистые волосы и не боятся воды.
Другой опасностью, о которой предупредил специалист, является церкариоз (шистосоматидный дерматит), или «зуд купальщиков». Это заболевание вызывается поражением кожи личинками плоских червей, которые паразитируют на водоплавающих птицах.
Также есть риск заражения сальмонеллой, ротавирусной инфекцией или другими опасными вирусными заболеваниями при купании в пресных водоемах, заключила Морозова.