«Омский речной порт» незаконно взял на работу госслужащего и получил штраф

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Транспортная прокуратура нашла нарушения в «Омском речном порту». В феврале 2020 года предприятие приняло на работу бывшего государственного служащего, работавшего ранее в налоговых органах.
Согласно требованиям закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса, информацию о трудоустройстве необходимо было передать в ФНС в течение 10 дней, чего «Омский речной порт» не сделал.
По инициативе прокуратуры речпорт оштрафовали на 50 тысяч рублей за «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Постановление суда в законную силу не вступило.