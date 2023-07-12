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«Омский речной порт» незаконно взял на работу госслужащего и получил штраф

12 июля 2023, 02:16
Предприятие в установленный срок не подало документы в налоговую службу.

Транспортная прокуратура нашла нарушения в «Омском речном порту». В феврале 2020 года предприятие приняло на работу бывшего государственного служащего, работавшего ранее в налоговых органах.

Согласно требованиям закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса, информацию о трудоустройстве необходимо было передать в ФНС в течение 10 дней, чего «Омский речной порт» не сделал.

По инициативе прокуратуры речпорт оштрафовали на 50 тысяч рублей за «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Постановление суда в законную силу не вступило.

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#Евгений Игишев#Транспортная прокуратура#Прокуратура#Омский речной порт#Коррупция#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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