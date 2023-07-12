Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Изображение материала

Омскими муниципальными кладбищами снова руководит Ольга Котюргина

12 июля 2023, 05:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Ее предшественник Сергей Угрюмов покинул пост по истечении срока контракта.

В омском «Комбинате специальных услуг» появился новый руководитель. Город55 уже писал об уходе с поста директора Сергея Угрюмова, у которого истек срок контракта. Теперь стало известно, что предприятие возглавила Ольга Котюргина — в прошлом замдиректора, уже руководившая КСУ в течение почти полутора лет (с февраля 2021 года по июль 2022-го). Получается, Котюргина является и предшественницей, и преемницей Угрюмова.

Напомним: МУП «Комбинат специальных услуг» — это принадлежащее городу ритуальное агентство. Ему приходится конкурировать с частным бизнесом, из-за чего финансовое положение предприятия достаточно сложное. Угрюмов, по его словам, смог за год работы выправить ситуацию.

Муниципальные кладбища Омска остались без руководителя
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#КСУ#Город#Ольга Котюргина#Новости
Подпишитесь
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Вчера, 07:54
Германия, Кипр, Канада. Омичи рассказали, в каких странах хотели бы работать
Сегодня, 02:37
Душ для медведей: как в Большереченском зоопарке животных спасают от жары
Сегодня, 04:05
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
ОмГТУ подключился к платформе для онлайн-коммуникаций от МТС
Сегодня, 05:35