Омскими муниципальными кладбищами снова руководит Ольга Котюргина

В омском «Комбинате специальных услуг» появился новый руководитель. Город55 уже писал об уходе с поста директора Сергея Угрюмова, у которого истек срок контракта. Теперь стало известно, что предприятие возглавила Ольга Котюргина — в прошлом замдиректора, уже руководившая КСУ в течение почти полутора лет (с февраля 2021 года по июль 2022-го). Получается, Котюргина является и предшественницей, и преемницей Угрюмова.