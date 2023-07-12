Омскими муниципальными кладбищами снова руководит Ольга Котюргина

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В омском «Комбинате специальных услуг» появился новый руководитель. Город55 уже писал об уходе с поста директора Сергея Угрюмова, у которого истек срок контракта. Теперь стало известно, что предприятие возглавила Ольга Котюргина — в прошлом замдиректора, уже руководившая КСУ в течение почти полутора лет (с февраля 2021 года по июль 2022-го). Получается, Котюргина является и предшественницей, и преемницей Угрюмова.
Напомним: МУП «Комбинат специальных услуг» — это принадлежащее городу ритуальное агентство. Ему приходится конкурировать с частным бизнесом, из-за чего финансовое положение предприятия достаточно сложное. Угрюмов, по его словам, смог за год работы выправить ситуацию.