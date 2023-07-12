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Омских школьников познакомят с инженерными профессиями на «IQ-стройке»

12 июля 2023, 08:16
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
Библиотека им. А. П. Гайдара организовала серию мастер-классов и интеллектуальных игр, посвященных науке и технике.

Бесплатные занятия для школьников проводятся сотрудниками библиотеки им. А. П. Гайдара на 22-й Линии, 77, в рамках образовательного проекта «Территория роста и развития „IQ-стройка“». Идея получила грант Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Благодаря ему библиотека смогла приобрести тематическую книжную коллекцию: технические сказки, детские энциклопедии о строительстве, науке и технике, интерактивные книги, а также конструкторы, логические игрушки и головоломки.

«Поддержанный нами образовательный проект дает возможность школьникам получить новые знания по технической тематике и может стать первым шагом в выборе будущей профессии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Авторы проекта планируют провести для омских школьников не менее 70 занятий, на которых познакомят участников с конструированием, робототехникой, устройством дорог, домов, автомобилей. Расписание мастер-классов и интеллектуальных игр доступно в ВК-сообществе библиотеки.

#Омск#Дети#Общество
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