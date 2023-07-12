Омских школьников познакомят с инженерными профессиями на «IQ-стройке»

Авторы проекта планируют провести для омских школьников не менее 70 занятий, на которых познакомят участников с конструированием, робототехникой, устройством дорог, домов, автомобилей. Расписание мастер-классов и интеллектуальных игр доступно в ВК-сообществе библиотеки.