ОмГТУ подключился к платформе для онлайн-коммуникаций от МТС

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:38
ОмГТУ проводит на платформе Webinar совещания по управлению вузом, выступления представителей ректората и защиты кандидатских и докторских научных работ. Кроме того, с помощью Webinar университет принимает участие в совещаниях с Минобрнауки и предприятиями-партнерами.
С Webinar ОмГТУ может проводить встречи с вовлечением до 100 участников, а также вебинары, к которым подключаются до 30 спикеров и до 300 слушателей. Система позволяет транслировать прямые эфиры на канал ОмГТУ в YouTube. Видеозаписи мероприятий можно сохранять и редактировать.
Возможности платформы позволили ОмГТУ провести несколько региональных и всероссийских научных конференций, VI Всероссийский конкурс бизнес-идей «Сделано!», международный инженерный чемпионат CASE-IN и ряд других мероприятий.
«С ОмГТУ у нас сложились давние партнерские отношения, и я рад, что они постоянно расширяются. Если говорить о самом сервисе, отмечу главное — платформа Webinar зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения и имеет собственную серверную инфраструктуру на территории РФ. Качество сервиса соответствует западным аналогам, а его использование делает удаленные занятия и конференции в университете более комфортными и безопасными», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
«Решение хорошо себя зарекомендовало. Платформа, в первую очередь, была установлена для проведения совещаний руководства вуза и координационного совета. Сейчас она активно используется для проведения научных конференций, трансляций и встреч в рамках образовательных проектов. Планируется расширить спектр мероприятий в сфере дополнительного образования, проводимых на платформе Webinar», — рассказывает начальник управления информатизации ОмГТУ Андрей Лендель.
Webinar Group — российская экосистема сервисов для бизнес-коммуникаций компаний любого размера. С июля 2022 года компания входит в группу МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. В 2022 году с помощью сервисов Webinar Group было проведено 2 млн онлайн-мероприятий, в которых приняли участие более 30 млн участников.