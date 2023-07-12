ОмГТУ подключился к платформе для онлайн-коммуникаций от МТС

«С ОмГТУ у нас сложились давние партнерские отношения, и я рад, что они постоянно расширяются. Если говорить о самом сервисе, отмечу главное — платформа Webinar зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения и имеет собственную серверную инфраструктуру на территории РФ. Качество сервиса соответствует западным аналогам, а его использование делает удаленные занятия и конференции в университете более комфортными и безопасными», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.