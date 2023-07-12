Офтальмолог рассказала, как не попасть на мошенников при выборе солнцезащитных очков

Она пояснила, что цвет стёкол сам по себе не является показателем защиты от ультрафиолета, настоящая защита достигается благодаря особым покрытиям на линзах. Поэтому важно выбирать очки с соответствующими покрытиями, способными блокировать ультрафиолетовые лучи.