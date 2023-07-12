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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Офтальмолог рассказала, как не попасть на мошенников при выборе солнцезащитных очков

12 июля 2023, 12:10
Ирина Лещенко, офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии в Институте повышения квалификации врачей ФМБА, поделилась информацией о вреде ультрафиолетового излучения для глаз.

По словам доктора, не все солнцезащитные очки с тёмными стеклами обеспечивают должную защиту от ультрафиолета, пишет RT.

Она пояснила, что цвет стёкол сам по себе не является показателем защиты от ультрафиолета, настоящая защита достигается благодаря особым покрытиям на линзах. Поэтому важно выбирать очки с соответствующими покрытиями, способными блокировать ультрафиолетовые лучи.

Лещенко также подчеркнула, что информацию о защите от ультрафиолета следует проверять в сертификате очков, чтобы быть уверенным в их эффективности.

Кроме того, она предупредила, что солнечное излучение может способствовать развитию определенных заболеваний глаз, таких как катаракта, птеригиум и макулярная дистрофия сетчатки.

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