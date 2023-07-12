Очередное отключение воды, плавящиеся рельсы и душ для медведей. Омск в среду

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Проблемы с водой возникли по разным причинам в нескольких муниципальных районах. Так, из-за аварии на магистрали Пикетное — Москаленки вчера, 11 июля, без воды остался Исилькульский район, рассказали местные жители. В Омском районе, в селе Дружино, водоснабжение прекратилось сегодня утром, 12 июля. По словам сельчан, дефицит возник из-за сильного водоразбора. Такой ответ им дали в Водоканале. Кроме того, вчера воды не было в Черлаке. Подобная ситуация возникает уже во второй раз в регионе. Ранее на ситуацию реагировала прокуратура.
Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России объяснили, что железнодорожное полотно может плавиться при длительной жаркой и сухой погоде. Это происходит в периоды, когда воздух прогревается на 3-8 градусов больше, чем обычно. Как сообщили Городу55 в РЖД, данное явление называется выбросом пути. Отметим, что сегодня к 17 часам термометр в омском аэропорту показал +40 градусов. По всей видимости, был вновь побит температурный рекорд.
От аномально высоких температур страдают не только люди, но и животные. Чтобы как-то помочь им справиться с жарой, сотрудники Большереченского зоопарка обливали подопечных водой. По словам представителей учреждения, животные подобную погоду совсем не одобряют. Для водных процедур работники использовали шланг. При этом очень радовались воде медведи. Кто-то даже встал на задние лапы и тянулся к струе так, будто мыл голову. Видео из зоопарка можно посмотреть ниже по ссылке.