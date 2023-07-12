Очередное отключение воды, плавящиеся рельсы и душ для медведей. Омск в среду

От аномально высоких температур страдают не только люди, но и животные. Чтобы как-то помочь им справиться с жарой, сотрудники Большереченского зоопарка обливали подопечных водой. По словам представителей учреждения, животные подобную погоду совсем не одобряют. Для водных процедур работники использовали шланг. При этом очень радовались воде медведи. Кто-то даже встал на задние лапы и тянулся к струе так, будто мыл голову. Видео из зоопарка можно посмотреть ниже по ссылке.