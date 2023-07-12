Москвичу предъявлены обвинения в краже с незаконным проникновением в кафе

20-летний житель Москвы станет подсудимым в уголовном деле, связанном с кражей с незаконным проникновением в кафе на улице Трубная. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.