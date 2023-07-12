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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Москвичу предъявлены обвинения в краже с незаконным проникновением в кафе

12 июля 2023, 15:45
20-летний житель Москвы станет подсудимым в уголовном деле, связанном с кражей с незаконным проникновением в кафе на улице Трубная. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемый взломал замок входной двери и похитил различные предметы, включая игровые приставки, геймпады, диски и деньги из кассового аппарата. Оказалось, что молодой человек ранее работал в данном кафе и имел информацию о наличии указанного имущества, пишет 360.

Украденные предметы на общую сумму почти 130 тысяч рублей были возвращены их законным владельцам. Обвинительное заключение, подтверждающее причастность подозреваемого к совершенному преступлению, было утверждено Мещанской межрайонной прокуратурой, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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