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Миллиардные инвестиции. В Омской области планируют построить элеватор

12 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
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В Омской области планируют построить элеватор на 120 рабочих мест за 5 млрд рублей

Объект собираются запустить в течение трех лет.

Правительство Омской области обсудило с представителями бизнеса реализацию масштабных инвестиционных проектов в регионе. Так, компания «ЭПТ» планирует построить элеватор. Объем инвестиций составит 5 млрд рублей, на предприятии создадут 120 рабочих мест, сообщил 12 июля врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале.

«Сейчас ведется работа по выбору оптимальной инвестплощадки для размещения объекта, рассматривается Черлакский и Калачинский районы. Инвестор планирует построить объект в течение 3-х лет», — рассказал Хоценко.

Компания «ВИТО» планирует запустить завод по переработке соевых бобов в 2024 году. Проект обойдется в 218,8 млн рублей. На новом заводе в будущем смогут трудиться 64 человека. Производство разместят в Октябрьском округе Омска.

Также инвесторы работают с производственным объединением «Полет». На предприятии планируют усилить инфраструктурные мощности для выпуска ракет-носителей.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области построят завод по переработке мусора. Предприятие должно появится в регионе к концу 2024 года.

Инвестиций на 6 млрд. В Омской области построят завод по переработке мусора
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#Евгений Игишев#Элеватор#Инвестиции#Омск#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Общество#Бизнес#Строительство#Омская область
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