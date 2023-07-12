Миллиардные инвестиции. В Омской области планируют построить элеватор

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Правительство Омской области обсудило с представителями бизнеса реализацию масштабных инвестиционных проектов в регионе. Так, компания «ЭПТ» планирует построить элеватор. Объем инвестиций составит 5 млрд рублей, на предприятии создадут 120 рабочих мест, сообщил 12 июля врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале.
«Сейчас ведется работа по выбору оптимальной инвестплощадки для размещения объекта, рассматривается Черлакский и Калачинский районы. Инвестор планирует построить объект в течение 3-х лет», — рассказал Хоценко.
Компания «ВИТО» планирует запустить завод по переработке соевых бобов в 2024 году. Проект обойдется в 218,8 млн рублей. На новом заводе в будущем смогут трудиться 64 человека. Производство разместят в Октябрьском округе Омска.
Также инвесторы работают с производственным объединением «Полет». На предприятии планируют усилить инфраструктурные мощности для выпуска ракет-носителей.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области построят завод по переработке мусора. Предприятие должно появится в регионе к концу 2024 года.