Метеоролог прогнозирует отсутствие проливных дождей на юге России в ближайшее время

Шувалов также отметил, что в степной части и самом Сочи будут продолжаться кратковременные грозовые дожди, но они уже не будут такими сильными, как раньше. Он пояснил, что запас влаги и энергии потихоньку иссякает, и начиная с четверга можно ожидать распространения погоды без осадков в Приазовье, а с пятницы — и в Краснодарском крае и Ставрополье.