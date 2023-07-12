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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:42

Метеоролог прогнозирует отсутствие проливных дождей на юге России в ближайшее время

12 июля 2023, 07:36
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об изменениях в погоде на юге России в ближайшее время.

Он отметил в беседе с RT, что скоро на юге России погода улучшится и наконец-то закончится продолжительный период проливных дождей.

Комментируя видео смерчей в Туапсе, специалист пояснил, что когда смерч образуется над водой, он связан с грозовым облаком. Когда это облако переходит в другую стадию развития, смерч разрушается. Однако есть случаи, когда смерч выходит на сушу, что является наиболее опасным. В таких случаях сливается огромное количество воды, что может вызвать быстрое формирование высокого и опасного паводка, который будет сносить все на своем пути до побережья.

Шувалов также отметил, что в степной части и самом Сочи будут продолжаться кратковременные грозовые дожди, но они уже не будут такими сильными, как раньше. Он пояснил, что запас влаги и энергии потихоньку иссякает, и начиная с четверга можно ожидать распространения погоды без осадков в Приазовье, а с пятницы — и в Краснодарском крае и Ставрополье.

По словам метеоролога, скоро «природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей».

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