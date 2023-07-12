Иммунолог: первый симптом бактериального менингита — высокая температура

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По словам Жемчугова, самый опасный вид менингита — это бактериальный, который может привести к инвалидности или смерти. Он передается воздушно-капельным путем и может длительное время находиться в носоглотке, не проявляясь, но при этом заражая других людей. Симптомами являются высокая температура, затруднение согнуть ногу в положении лежа, сильная боль в спинных мышцах и общее тяжелое состояние, пишет RT.
Особенно подвержены этому заболеванию дети.
Серозный менингит, по словам Жемчугова, является вирусным заболеванием, которое проходит легче. Оно передается как воздушно-капельным, так и пищевым путем. Чаще всего его можно «подцепить» с водой, особенно в летнее время в реках и прудах. Симптомы этого заболевания похожи на кишечный вирус.
Жемчугов подчеркнул, что существует вакцина от этой инфекции, поэтому после вакцинации и лечения «вспышка погаснет».