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Иммунолог: первый симптом бактериального менингита — высокая температура

12 июля 2023, 11:37
Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук и врач — терапевт-иммунолог, высказал свое мнение о случаях смерти двух сотрудников склада OZON в Екатеринбурге от менингококковой инфекции.

По словам Жемчугова, самый опасный вид менингита — это бактериальный, который может привести к инвалидности или смерти. Он передается воздушно-капельным путем и может длительное время находиться в носоглотке, не проявляясь, но при этом заражая других людей. Симптомами являются высокая температура, затруднение согнуть ногу в положении лежа, сильная боль в спинных мышцах и общее тяжелое состояние, пишет RT.

Особенно подвержены этому заболеванию дети.

Серозный менингит, по словам Жемчугова, является вирусным заболеванием, которое проходит легче. Оно передается как воздушно-капельным, так и пищевым путем. Чаще всего его можно «подцепить» с водой, особенно в летнее время в реках и прудах. Симптомы этого заболевания похожи на кишечный вирус.

Жемчугов подчеркнул, что существует вакцина от этой инфекции, поэтому после вакцинации и лечения «вспышка погаснет».

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