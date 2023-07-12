Иммунолог: первый симптом бактериального менингита — высокая температура

По словам Жемчугова, самый опасный вид менингита — это бактериальный, который может привести к инвалидности или смерти. Он передается воздушно-капельным путем и может длительное время находиться в носоглотке, не проявляясь, но при этом заражая других людей. Симптомами являются высокая температура, затруднение согнуть ногу в положении лежа, сильная боль в спинных мышцах и общее тяжелое состояние, пишет RT.