Хоценко оценил мощность производства омского завода металлоконструкций «Мост»

Сегодня, 12 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил ООО «ЗМК „Мост“» в поселке Горячий Ключ Омского района. Здесь производят металлоконструкции для строительства, ремонта автомобильных, железных дорог, мостов и других объектов. Гендиректор ООО «ЗМК „Мост“» Олег Двойных и советник председателя совета директоров АФК «Система» Олег Шишов провели экскурсию по производству. Кроме того, Хоценко пообщался с коллективом завода в цеху.