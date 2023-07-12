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Хоценко оценил мощность производства омского завода металлоконструкций «Мост»

12 июля 2023, 13:53
Фото: правительство Омской области
Врио губернатора отметил, что предприятие получает вторую жизнь.

Сегодня, 12 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил ООО «ЗМК „Мост“» в поселке Горячий Ключ Омского района. Здесь производят металлоконструкции для строительства, ремонта автомобильных, железных дорог, мостов и других объектов. Гендиректор ООО «ЗМК „Мост“» Олег Двойных и советник председателя совета директоров АФК «Система» Олег Шишов провели экскурсию по производству. Кроме того, Хоценко пообщался с коллективом завода в цеху.

Сотрудники «Моста» участвовали в крупных проектах страны. Например, в Омске создавались конструкции для мостов через реку Москва «Живописный» и на острове Русский во Владивостоке, для Олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи, ж/д вокзала в Адлере, подвижной башни обслуживания космодрома «Восточный».

В 2022 году объем производства ЗМК составил 6,1 млрд рублей, что на полтора раза больше, чем в 2021 году. По итогам первого полугодия 2023 года объем производства уже превысил 3,2 млрд рублей.

«Мы обсудили с Олегом Валерьевичем возможность участия предприятия не только во всероссийских проектах, по тому, что оно поставляет продукцию от Калининграда до Владивостока, но и в местных проектах по возведению мостовых сооружений через Омку, Иртыш, которые планируем в ближайшие годы. Также после Ленинградского моста необходимо реконструировать остальные мостовые переходы через Иртыш», — сообщил Виталий Хоценко.

В этом году заводу предоставили льготный кредит на сумму 80 млн рублей для увеличения объемов производства металлоконструкций».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Политика#Производство#Технологии#Завод
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