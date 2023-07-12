Хоценко анонсировал запуск элеватора и завода по переработке сои в Омской области

Фирма, специализирующаяся на хранении зерновых в сибирских, уральских и дальневосточных регионах, а также их экспорте в Китай, страны Средней Азии и Арабского залива, создаст 120 рабочих мест на новом предприятии. На строительство объекта отводится примерно 3 года.