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Хоценко анонсировал запуск элеватора и завода по переработке сои в Омской области

12 июля 2023, 05:27
Фото: Правительство Омской области
Среди инвестпроектов — завод по переработке соевых бобов, элеватор мощностью 200 тысяч тонн и инициатива «Полета» по усилению мощностей для выпуска ракет-носителей.

В Омске состоялось второе заседание инвестиционного штаба, во время которого врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с представителями бизнеса реализуемые масштабные инвестпроекты в регионе.

Компанией «ВИТО» в городе планируется запуск завода по переработке соевых бобов. Общая сумма инвестиций в проект составит 218,8 млн рублей. Благодаря этому удастся создать дополнительные 64 рабочих места и ежегодно получать по 672 тонны спаржи и 1780 тонн жмыха.

Производство, которое позволит обеспечить Омскую область качественным продуктом с высоким содержанием белка, будет находиться в Октябрьском округе. Регион собирается предоставить компании земельный участок под строительство. Запуск производства по планам состоится во 2 квартале 2024 года.

О планах построить в регионе линейный элеватор мощностью хранения зерна и масличных в 200 тысяч тонн заявила производственно-экспортная компания «ЭПТ». Объем инвестиций в этот проект оценивается в 5 млрд рублей.

Фирма, специализирующаяся на хранении зерновых в сибирских, уральских и дальневосточных регионах, а также их экспорте в Китай, страны Средней Азии и Арабского залива, создаст 120 рабочих мест на новом предприятии. На строительство объекта отводится примерно 3 года.

«Инфраструктурой поддержки бизнеса региона совместно с региональным минсельхозом были подобраны земельные участки для реализации проекта. Сейчас ведется работа по выбору оптимальной инвестплощадки для размещения объекта, рассматривается Черлакский и Калачинский районы», — уточнил врио губернатора.

Реализацией последнего проекта занимается производственное объединение «Полет». Инициатива инвестора направлена на усиление производственных и инфраструктурных мощностей для выпуска ракет-носителей.

Хоценко отметил, что этот проект стратегически важен как для региона, так и для страны. Министерство экономики в настоящий момент работает над включением его в реестр масштабных проектов.

Миллиардные инвестиции. В Омской области планируют построить элеватор
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#Юлия Истомина#Инвестиции#Проект#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Бизнес#Производство#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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