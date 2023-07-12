Грозит до 10 лет колонии. Омич облил бензином полицейскую машину и угрожал поджечь

Вчера, 11 июля, в поселке Колосовка Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ИЖ», водитель которого был пьян и находился за рулем без прав. Пока инспекторы составляли протоколы, к патрульной машине подошел пассажир отечественной легковушки. Мужчина потребовал, чтобы его приятеля отпустили, либо он подожжет служебный автомобиль.