Грозит до 10 лет колонии. Омич облил бензином полицейскую машину и угрожал поджечь

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Published Сегодня, 02:59
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Вчера, 11 июля, в поселке Колосовка Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ИЖ», водитель которого был пьян и находился за рулем без прав. Пока инспекторы составляли протоколы, к патрульной машине подошел пассажир отечественной легковушки. Мужчина потребовал, чтобы его приятеля отпустили, либо он подожжет служебный автомобиль.
Не бросая слов на ветер, злоумышленник облил бензином из канистры машину ДПС. Полицейские быстро отреагировали и отъехали в сторону. Неадекватного мужчину задержали и доставили в отделение. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Следователи завели на мужчину дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до 10 лет колонии. На время следствия злоумышленника отправили в СИЗО.