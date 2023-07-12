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Грозит до 10 лет колонии. Омич облил бензином полицейскую машину и угрожал поджечь

12 июля 2023, 02:59
Фото: 1MI
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Полицейские задержали омича за попытку поджога автомобиля Госавтоинспекции

На время следствия злоумышленника отправили в СИЗО.

Вчера, 11 июля, в поселке Колосовка Омской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ИЖ», водитель которого был пьян и находился за рулем без прав. Пока инспекторы составляли протоколы, к патрульной машине подошел пассажир отечественной легковушки. Мужчина потребовал, чтобы его приятеля отпустили, либо он подожжет служебный автомобиль.

Не бросая слов на ветер, злоумышленник облил бензином из канистры машину ДПС. Полицейские быстро отреагировали и отъехали в сторону. Неадекватного мужчину задержали и доставили в отделение. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следователи завели на мужчину дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до 10 лет колонии. На время следствия злоумышленника отправили в СИЗО.

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#Полиция#Госавтоинспекция#Нарушитель#Уголовное дело#Поджог#Омск#Происшествия#Омская область#Евгений Игишев
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