Эксперт посоветовал выбирать краткосрочные рублевые депозиты для сохранения средств

Он также отметил, что причины колебаний курсов валют могут быть как объективными и долгосрочными, так и спекулятивными. К объективным причинам можно отнести сокращение внешнеторгового баланса, из-за чего в страну поступает меньше валюты. В то же время импорт постепенно увеличивается, что оказывает давление на курс рубля. Снижение курса рубля выгодно для бюджета, так как его планировали на основе цены нефти в $70 за баррель, тогда как средняя цена Urals за полугодие составила $52,17. Однако не следует рассчитывать на резкое восстановление курса рубля от текущих значений.