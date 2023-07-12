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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Эксперт посоветовал выбирать краткосрочные рублевые депозиты для сохранения средств

12 июля 2023, 12:05
Генеральный директор компании «Диалот» и эксперт по финансовым рынкам «Опоры России» Егор Диашов сообщил, что на сегодняшний день лучше всего сохранять средства на короткосрочных рублевых депозитах, а не на долгосрочных.

Он объяснил, что если Центральный банк повысит ключевую ставку, что становится все более вероятным, то ставки по депозитам также будут подняты. Поэтому целесообразно периодически заключать новые договоры на размещение средств на рублевых счетах в банках, пишет RT.

Он также отметил, что причины колебаний курсов валют могут быть как объективными и долгосрочными, так и спекулятивными. К объективным причинам можно отнести сокращение внешнеторгового баланса, из-за чего в страну поступает меньше валюты. В то же время импорт постепенно увеличивается, что оказывает давление на курс рубля. Снижение курса рубля выгодно для бюджета, так как его планировали на основе цены нефти в $70 за баррель, тогда как средняя цена Urals за полугодие составила $52,17. Однако не следует рассчитывать на резкое восстановление курса рубля от текущих значений.

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