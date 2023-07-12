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Душ для медведей: как в Большереченском зоопарке животных спасают от жары

12 июля 2023, 04:05

В Большереченском зоопарке животных начали поливать водой, чтобы защитить от жары

Воздух сегодня может прогреться до 40 градусов.

В Большереченском зоопарке в Омской области животных поливают водой, чтобы уберечь от аномальной жары. Воздух сегодня, 12 июля, может прогреться до 40 градусов.

«Сегодня нас ждет аномальная жара. Животные в зоопарке такую неистовую жару абсолютно не одобряют. Спасаемся всем, что имеем. Вода, бесконечная вода везде и всюду. Самые невероятные ныряльщики — это, конечно, медведи, — рассказали в зоопарке и поделились видео.

Из-за жаркой и сухой погоды в Омской области с 10 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе от суховея погибло больше 100 гектаров сельскохозяйственных культур.

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#Евгений Игишев#Погода#Жара#Аномальная жара#Жара в Омске#Большереченский зоопарк#Большеречье#Медведь#Омская область#Животные#Видео
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