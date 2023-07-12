Душ для медведей: как в Большереченском зоопарке животных спасают от жары

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Большереченском зоопарке в Омской области животных поливают водой, чтобы уберечь от аномальной жары. Воздух сегодня, 12 июля, может прогреться до 40 градусов.
«Сегодня нас ждет аномальная жара. Животные в зоопарке такую неистовую жару абсолютно не одобряют. Спасаемся всем, что имеем. Вода, бесконечная вода везде и всюду. Самые невероятные ныряльщики — это, конечно, медведи, — рассказали в зоопарке и поделились видео.
Из-за жаркой и сухой погоды в Омской области с 10 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе от суховея погибло больше 100 гектаров сельскохозяйственных культур.