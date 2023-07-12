Девять детей госпитализировали после отравления в Орске

В Орске скорая помощь выезжала 36 раз на вызовы, связанные с подозрением на отравление йогуртом у детей возрастом от 3 до 6 лет. Девять несовершеннолетних были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщили в мэрии города.