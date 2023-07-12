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Девять детей госпитализировали после отравления в Орске

12 июля 2023, 08:12
В Орске скорая помощь выезжала 36 раз на вызовы, связанные с подозрением на отравление йогуртом у детей возрастом от 3 до 6 лет. Девять несовершеннолетних были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщили в мэрии города.

Предварительный диагноз установлен как пищевая токсикоинфекция, и все пострадавшие находятся под наблюдением медицинского персонала, пишет ФедералПресс.

Предполагается, что источником инфицирования стал йогурт от Новотроицкого молокозавода, сообщили в администрации. В связи с этим случаем, Министерство здравоохранения Оренбургской области организовало оперативный штаб. Жителям региона рекомендуется не употреблять молочные продукты данного предприятия, произведенные после 11 июля.

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