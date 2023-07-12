Девять детей госпитализировали после отравления в Орске

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Предварительный диагноз установлен как пищевая токсикоинфекция, и все пострадавшие находятся под наблюдением медицинского персонала, пишет ФедералПресс.
Предполагается, что источником инфицирования стал йогурт от Новотроицкого молокозавода, сообщили в администрации. В связи с этим случаем, Министерство здравоохранения Оренбургской области организовало оперативный штаб. Жителям региона рекомендуется не употреблять молочные продукты данного предприятия, произведенные после 11 июля.