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Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии

12 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI

В Омской области восстановили электроснабжение после серьезной аварии

Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил о возобновлении электроснабжения всех районов на севере Омской области. Там сегодня, 12 июля, из-за крупной аварии отключили электричество.

«Энергетиками полностью завершены работы по восстановлению электроснабжения, всем жителям северных районов обеспечена подача электрической энергии», — объявил Шнипко в своем телеграм-канале.

Информацию подтвердили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь». Сообщается, что все работы по восстановлению электроснабжения завершились в 15:36. С этого момента электричество появилось в домах жителей Тарского, Седельниковского, Саргатского и Колосовского районов.

За два часа до этого электроснабжение частично восстановили в Тарском и Большеуковскогм, Усть-Ишимскогм, Знаменском, Большереченском, Тевризском районах. Еще через полтора часа свет появился в домах жителей Горьковского, Нижнеомского, Большереченского районов.

Напомним, отключение произошло сегодня, в 12:30: случилось нарушение в работе линии электропередачи напряжением 110 кВ. Отметим, что в Омске также кратковременно отключали электричество в разных частях города.

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