Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии

Информацию подтвердили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь». Сообщается, что все работы по восстановлению электроснабжения завершились в 15:36. С этого момента электричество появилось в домах жителей Тарского, Седельниковского, Саргатского и Колосовского районов.