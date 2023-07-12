Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил о возобновлении электроснабжения всех районов на севере Омской области. Там сегодня, 12 июля, из-за крупной аварии отключили электричество.
«Энергетиками полностью завершены работы по восстановлению электроснабжения, всем жителям северных районов обеспечена подача электрической энергии», — объявил Шнипко в своем телеграм-канале.
Информацию подтвердили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь». Сообщается, что все работы по восстановлению электроснабжения завершились в 15:36. С этого момента электричество появилось в домах жителей Тарского, Седельниковского, Саргатского и Колосовского районов.
За два часа до этого электроснабжение частично восстановили в Тарском и Большеуковскогм, Усть-Ишимскогм, Знаменском, Большереченском, Тевризском районах. Еще через полтора часа свет появился в домах жителей Горьковского, Нижнеомского, Большереченского районов.
Напомним, отключение произошло сегодня, в 12:30: случилось нарушение в работе линии электропередачи напряжением 110 кВ. Отметим, что в Омске также кратковременно отключали электричество в разных частях города.