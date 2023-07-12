Члены наркокартеля в Иркутской области отправлены в колонии

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Трое мужчин и одна женщина действовали в Приангарье в течение трех лет, занимаясь закладками и скрывая наркотики в тайниках. Покупателям координаты секретных мест передавались по телефону, а оплата принималась через виртуальные счета, пишет ФедералПресс.
Правоохранительным органам удалось раскрыть деятельность этой нелегальной криминальной группировки, и в результате обысков было обнаружено и конфисковано 15 граммов наркотиков, которые преступники планировали реализовать.
В настоящее время все члены преступной группировки находятся в колониях: лидеру банды назначен срок тюремного заключения на 15 лет, а соучастникам — на 6,5–9,5 года. Мужчины будут содержаться в учреждениях строгого режима, а женщина — в общей тюремной системе.