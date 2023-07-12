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Члены наркокартеля в Иркутской области отправлены в колонии

12 июля 2023, 08:16
Бизнесмены-нелегалы, участники преступной группировки, которая предпринимала попытки сбыть крупную партию героина на территории Иркутской области, были приговорены к заключению в колонии.

Трое мужчин и одна женщина действовали в Приангарье в течение трех лет, занимаясь закладками и скрывая наркотики в тайниках. Покупателям координаты секретных мест передавались по телефону, а оплата принималась через виртуальные счета, пишет ФедералПресс.

Правоохранительным органам удалось раскрыть деятельность этой нелегальной криминальной группировки, и в результате обысков было обнаружено и конфисковано 15 граммов наркотиков, которые преступники планировали реализовать.

В настоящее время все члены преступной группировки находятся в колониях: лидеру банды назначен срок тюремного заключения на 15 лет, а соучастникам — на 6,5–9,5 года. Мужчины будут содержаться в учреждениях строгого режима, а женщина — в общей тюремной системе.

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