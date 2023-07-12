Члены наркокартеля в Иркутской области отправлены в колонии

В настоящее время все члены преступной группировки находятся в колониях: лидеру банды назначен срок тюремного заключения на 15 лет, а соучастникам — на 6,5–9,5 года. Мужчины будут содержаться в учреждениях строгого режима, а женщина — в общей тюремной системе.