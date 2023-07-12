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Андрей Воробьев: В Подмосковье будут выпускать вычислительную технику

12 июля 2023, 10:52
Фото: Константин Семенец
В Московской области откроют завод, на котором будут производить печатные платы. Частично производство уже запустили — ввели в эксплуатацию линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа.

Над проектом работает входящая в «ИКС Холдинг» компания «Ядро Фаб Дубна». Полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и глава Подмосковья Андрей Воробьев проверили, как движутся строительные работы и запускается производство, информирует издание mosregtoday.ru.

Губернатор региона рассказал, что завод начали возводить еще в декабре 2021 года. Первую очередь уже запустили — на объекте работают два цеха: конвейерной сборки и поверхностного монтажа, производится серийная сборка оборудования. В целом на заводе запустят полный цикл производства такого ассортимента, как клиентские системы и серверы системы хранения данных. В число выпускаемой предприятием продукции также войдут планшеты и оборудование радиодоступа для сотовой связи.

Вторую очередь производства запустят в ноябре, а к концу текущего года предприятие будет функционировать полностью.

Воробьев уточнил, что все технологические процессы — от гальваники до печати плат — будут выполняться здесь, это предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, причем, что немаловажно, ведутся самостоятельные разработки. Сотрудники предприятия уже завершили сборку первого планшета. Модель называется KVADRA-T. Для работы устройства разработчики создали собственную операционную систему KVADRA OS.

Известно, что вложения в проект составят 8,3 млрд рублей. Завод будет специализироваться на выпуске серверов, систем хранения данных, радиоэлектронных и персональных устройств.

Игорь Щеголев обратил внимание, что подмосковный промышленный объект был сформирован преимущественно людьми, которые когда-то работали в специализированных российских и зарубежных компаниях. У них есть собственные центры, занимающиеся разработкой, а также молодые и инициативные профессионалы, создающие продукцию завтрашнего дня.

Благодаря появлению завода в Подмосковье появилось более 300 рабочих мест, до конца года их станет в два раза больше.

Стоит отметить, что с 2018 года выпуск всех видов разрабатываемой компанией продукции осуществляется в Люберцах, на площадке предприятия «Ядро Фаб Малаховка».

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