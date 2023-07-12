Андрей Воробьев: В Подмосковье будут выпускать вычислительную технику

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Над проектом работает входящая в «ИКС Холдинг» компания «Ядро Фаб Дубна». Полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и глава Подмосковья Андрей Воробьев проверили, как движутся строительные работы и запускается производство, информирует издание mosregtoday.ru.
Губернатор региона рассказал, что завод начали возводить еще в декабре 2021 года. Первую очередь уже запустили — на объекте работают два цеха: конвейерной сборки и поверхностного монтажа, производится серийная сборка оборудования. В целом на заводе запустят полный цикл производства такого ассортимента, как клиентские системы и серверы системы хранения данных. В число выпускаемой предприятием продукции также войдут планшеты и оборудование радиодоступа для сотовой связи.
Вторую очередь производства запустят в ноябре, а к концу текущего года предприятие будет функционировать полностью.
Воробьев уточнил, что все технологические процессы — от гальваники до печати плат — будут выполняться здесь, это предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, причем, что немаловажно, ведутся самостоятельные разработки. Сотрудники предприятия уже завершили сборку первого планшета. Модель называется KVADRA-T. Для работы устройства разработчики создали собственную операционную систему KVADRA OS.
Известно, что вложения в проект составят 8,3 млрд рублей. Завод будет специализироваться на выпуске серверов, систем хранения данных, радиоэлектронных и персональных устройств.
Игорь Щеголев обратил внимание, что подмосковный промышленный объект был сформирован преимущественно людьми, которые когда-то работали в специализированных российских и зарубежных компаниях. У них есть собственные центры, занимающиеся разработкой, а также молодые и инициативные профессионалы, создающие продукцию завтрашнего дня.
Благодаря появлению завода в Подмосковье появилось более 300 рабочих мест, до конца года их станет в два раза больше.
Стоит отметить, что с 2018 года выпуск всех видов разрабатываемой компанией продукции осуществляется в Люберцах, на площадке предприятия «Ядро Фаб Малаховка».