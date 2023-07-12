Андрей Воробьев: В Подмосковье будут выпускать вычислительную технику

Губернатор региона рассказал, что завод начали возводить еще в декабре 2021 года. Первую очередь уже запустили — на объекте работают два цеха: конвейерной сборки и поверхностного монтажа, производится серийная сборка оборудования. В целом на заводе запустят полный цикл производства такого ассортимента, как клиентские системы и серверы системы хранения данных. В число выпускаемой предприятием продукции также войдут планшеты и оборудование радиодоступа для сотовой связи.