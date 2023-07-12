Аналитик «Автостата» поддержал идею введения штрафа за опасное вождение

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Эксперт объяснил, что в настоящее время правила дорожного движения запрещают опасное вождение, но не предусматривают наказания за это нарушение. Главной проблемой является сложность фиксации данного правонарушения, пишет RT.
Моржаретто отметил, что депутаты предлагают использование видеозаписей, сделанных не автоматической камерой, а камерой, которая установлена в патрульной машине. В целом, эксперт считает, что это хотя бы какой-то выход, и такое наказание следует ввести.