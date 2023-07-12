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Аналитик «Автостата» поддержал идею введения штрафа за опасное вождение

12 июля 2023, 11:37
Аналитик автоконсалтинговой компании «Автостат», специалист по автомобилям Игорь Моржаретто прокомментировал предложение депутатов от ЛДПР внести законопроект о наказании за опасное вождение. По словам Моржаретто, существует необходимость введения штрафа и лишения прав для таких нарушителей.

Эксперт объяснил, что в настоящее время правила дорожного движения запрещают опасное вождение, но не предусматривают наказания за это нарушение. Главной проблемой является сложность фиксации данного правонарушения, пишет RT.

Моржаретто отметил, что депутаты предлагают использование видеозаписей, сделанных не автоматической камерой, а камерой, которая установлена в патрульной машине. В целом, эксперт считает, что это хотя бы какой-то выход, и такое наказание следует ввести.

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