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Активы обанкротившейся Нателы Полежаевой никто не захотел покупать

12 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI
иллюстрация
Троги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Общество с ограниченной ответственностью «Агора», организовавшее торги в рамках дела о банкротстве омской предпринимательницы Нателы Полежаевой, опубликовало официальное сообщение об итогах. Они неутешительны: желающих что-то купить не нашлось.

— В связи с тем, что не были представлены заявки на участие в торгах, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися, — пишет «Агора».

Всего было четыре лота. Это доли Полежаевой в уставном капитале 4 ООО: «Санаторий „Рассвет“» (начальная стоимость — 10 тысяч рублей), «Парк отель „Рассвет“» (10 тысяч), «Центр реабилитации „Рассвет“» (20 тысяч) и «Новая Газета — Регион» (16 тысяч). В первых трех случаях предпринимательнице принадлежат 100% УК, в четвертом — 80%.

Напомним: Натела Полежаева известна в первую очередь как бывшая невестка первого губернатора Омской области Леонида Полежаева. Ее бывший муж — Константин Полежаев, главврач областной больницы на Березовой и депутат Законодательного собрания Омской области. Во время правления свекра Полежаева получила под свой контроль ряд бизнес-активов, в числе которых санаторий «Рассвет» на улице Правый берег Иртыша. Именно в помещении санатория зарегистрированы все 4 фирмы, уставный капитал которых пыталась продать «Агора».

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Санаторий "Рассвет"#Бизнес#Новости#Натела Полежаева
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