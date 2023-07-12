Активы обанкротившейся Нателы Полежаевой никто не захотел покупать

Напомним: Натела Полежаева известна в первую очередь как бывшая невестка первого губернатора Омской области Леонида Полежаева. Ее бывший муж — Константин Полежаев, главврач областной больницы на Березовой и депутат Законодательного собрания Омской области. Во время правления свекра Полежаева получила под свой контроль ряд бизнес-активов, в числе которых санаторий «Рассвет» на улице Правый берег Иртыша. Именно в помещении санатория зарегистрированы все 4 фирмы, уставный капитал которых пыталась продать «Агора».