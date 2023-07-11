Жительницу Красноярска обвиняют в организации убийства своих детей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону, пишет ФедералПресс.
По информации пресс-службы, в ходе расследования женщина полностью признала свою вину в содеянном. Фигурантка уже ознакомилась с материалами уголовного дела, и дело будет направлено прокурору, а затем передано в суд для рассмотрения по существу.
Согласно версии следствия, весной этого года женщина вступила в конфликт со своими 48-летними дочерью и сыном и с целью завладеть их жильем решила «заказать» их убийство. Женщина обратилась к своему приятелю с просьбой найти наемного убийцу, но тот обратился в полицию. За выполнение преступления над взрослыми детьми пенсионерка обещала «исполнителю» сумму в размере 160 тысяч рублей.