Жительницу Красноярска обвиняют в организации убийства своих детей

Согласно версии следствия, весной этого года женщина вступила в конфликт со своими 48-летними дочерью и сыном и с целью завладеть их жильем решила «заказать» их убийство. Женщина обратилась к своему приятелю с просьбой найти наемного убийцу, но тот обратился в полицию. За выполнение преступления над взрослыми детьми пенсионерка обещала «исполнителю» сумму в размере 160 тысяч рублей.