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Воробьев: Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промполитики

11 июля 2023, 10:54
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Подмосковье вошло в топ регионов по наиболее эффективной реализации промышленной политики, заняв вторую позицию рейтинга Минпромторга России. Результаты стали известны в ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что добиться таких результатов региону удалось в значительной степени благодаря поддержке Минпромторга. Например, 32 миллиарда рублей для тридцати трех проектов было привлечено в регион благодаря Фонду развития промышленности, теперь Московская область реализует их, а также промышленную ипотеку и «Подмосковье индастриал».

Губернатор отметил, что в лидерах оказаться приятно, и большой вклад в это внесли инвесторы и развивающиеся промышленные предприятия Московской области.

Как пишет издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева, сейчас важным направлением промышленной политики является экспорт. Задача заключается в том, чтобы обеспечить его доступность и понятность для компаний региона. Предприятия должны производить конкурентоспособную продукцию, а это возможно лишь при условиях, когда компании стремятся использовать в своей работе инновационные решения.

Сегодня в Московской области при поддержке Минпромторга реализуется 151 проект на 136 миллиардов рублей. Все эти проекты направлены на импортозамещение. По итогам их реализации в регионе появится порядка 16,5 тысячи рабочих мест. Известно, что в 2022 году в Подмосковье открылось 21 предприятие, в этом году планируется открытие еще пятидесяти.

Кроме этого, Андрей Воробьев рассказал о заключенном на промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» соглашении между регионом и белорусским холдингом «АМКОДОР». Важным направлением промполитики, по словам губернатора, является подготовка компетентных специалистов для работы на предприятиях. Девяносто девять договоров о подготовке кадров заключила Московская область с учебными заведениями.

Глава региона отметил, что в решении вопроса кадрового обеспечения сотрудничество предприятий с подмосковными колледжами является обязательным и главным условием.

Еще одним фактором, благодаря которому области удалось достичь высокой эффективности реализации промполитики, является промышленная ипотека. Впервые этот вид кредитования запустили в Московской области. Восемь организаций уже получили 1,6 миллиона рублей кредитов. Еще сорок заявок на сумму 10 миллиардов сейчас находятся на рассмотрении.

Меры поддержки подмосковных предпринимателей доступны через интернет-сервис инвестиционного портала Московской области.

«Мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов, предприятий по дальнейшему взаимодействию и работе в таком удобном современном формате», — подытожил губернатор.

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