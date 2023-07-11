Воробьев: Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промполитики

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что добиться таких результатов региону удалось в значительной степени благодаря поддержке Минпромторга. Например, 32 миллиарда рублей для тридцати трех проектов было привлечено в регион благодаря Фонду развития промышленности, теперь Московская область реализует их, а также промышленную ипотеку и «Подмосковье индастриал».
Губернатор отметил, что в лидерах оказаться приятно, и большой вклад в это внесли инвесторы и развивающиеся промышленные предприятия Московской области.
Как пишет издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева, сейчас важным направлением промышленной политики является экспорт. Задача заключается в том, чтобы обеспечить его доступность и понятность для компаний региона. Предприятия должны производить конкурентоспособную продукцию, а это возможно лишь при условиях, когда компании стремятся использовать в своей работе инновационные решения.
Сегодня в Московской области при поддержке Минпромторга реализуется 151 проект на 136 миллиардов рублей. Все эти проекты направлены на импортозамещение. По итогам их реализации в регионе появится порядка 16,5 тысячи рабочих мест. Известно, что в 2022 году в Подмосковье открылось 21 предприятие, в этом году планируется открытие еще пятидесяти.
Кроме этого, Андрей Воробьев рассказал о заключенном на промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» соглашении между регионом и белорусским холдингом «АМКОДОР». Важным направлением промполитики, по словам губернатора, является подготовка компетентных специалистов для работы на предприятиях. Девяносто девять договоров о подготовке кадров заключила Московская область с учебными заведениями.
Глава региона отметил, что в решении вопроса кадрового обеспечения сотрудничество предприятий с подмосковными колледжами является обязательным и главным условием.
Еще одним фактором, благодаря которому области удалось достичь высокой эффективности реализации промполитики, является промышленная ипотека. Впервые этот вид кредитования запустили в Московской области. Восемь организаций уже получили 1,6 миллиона рублей кредитов. Еще сорок заявок на сумму 10 миллиардов сейчас находятся на рассмотрении.
Меры поддержки подмосковных предпринимателей доступны через интернет-сервис инвестиционного портала Московской области.
«Мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов, предприятий по дальнейшему взаимодействию и работе в таком удобном современном формате», — подытожил губернатор.