Воробьев: Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промполитики

Как пишет издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева, сейчас важным направлением промышленной политики является экспорт. Задача заключается в том, чтобы обеспечить его доступность и понятность для компаний региона. Предприятия должны производить конкурентоспособную продукцию, а это возможно лишь при условиях, когда компании стремятся использовать в своей работе инновационные решения.