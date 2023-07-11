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Внимание, розыск! В Омске молодые люди украли телефон со стола в «Бургер Кинге»

11 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI
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Полицейские в Омске ищут подозреваемых в краже телефона в ресторане быстрого питания

Смартфон забыл посетитель в кафе на проспекте Мира.

Омские полицейские разыскивают подозреваемых в краже мобильного телефона. По предварительным данным, две девушки и парень похитили смартфон со стола в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» на проспекте Мира в Нефтяниках.

Телефон забыл один из посетителей кафе. Предполагаемые злоумышленники попали на запись с камер видеонаблюдения.

Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей на видео, обратиться по телефонам: 79-35-02, 8 (923) 035-17-00 или 102.

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#Евгений Игишев#Омск#Кража#Полиция#Уголовное дело#Телефон#Происшествия#Общество#Омская область#Видео
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