Внимание, розыск! В Омске молодые люди украли телефон со стола в «Бургер Кинге»

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Омские полицейские разыскивают подозреваемых в краже мобильного телефона. По предварительным данным, две девушки и парень похитили смартфон со стола в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» на проспекте Мира в Нефтяниках.
Телефон забыл один из посетителей кафе. Предполагаемые злоумышленники попали на запись с камер видеонаблюдения.
Полицейские просят всех, кто узнал молодых людей на видео, обратиться по телефонам: 79-35-02, 8 (923) 035-17-00 или 102.