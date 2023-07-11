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Виталий Хоценко посетил производственную площадку предприятия «Омсктехуглерод»

11 июля 2023, 11:38
Фото: Правительство Омской области
Кроме нее, в состав холдинга входят еще два завода по выпуску технического углерода.

Глава Омской области Виталий Хоценко посетил предприятие «Омсктехуглерод». Председатель совета директоров Валерий Каплунат и генеральный директор Алексей Поддубняк показали работу одного из крупнейших в России предприятий по производству технического углерода.

На заводе активно реализуют инвестиционную программу для увеличения мощностей производства, повышения эффективности использования природных ресурсов и снижения нагрузки на окружающую среду. В правительстве отметили, что предприятие является крупным налогоплательщиком.

На «Омсктехуглероде» планируют построить новую производственную линию и модернизировать действующие. Строительство логистического центра будет способствовать увеличению объемов производства.

«Сегодня посещаем промышленное предприятие „Омсктехуглерод“. Большое, хорошее предприятие, больше тысячи трехсот человек работает, зарплата достойная. Посмотрели, как идет производство, обсудили с руководителем предприятия планы по развитию. Мы постараемся приложить и применить все меры поддержки, которые есть в арсенале региона», — сказал Виталий Хоценко.

В настоящее время предприятие зарегистрировано в Москве. Виталий Хоценко и руководство «Омсктехуглерода» обсудили вопросы по «возвращению» компании в Омскую область.

«Перерегистрация предполагает разработку определенной программы, которой мы будем следовать. Мы полагаем, что начинается новый этап взаимодействия между высокоразвитым промышленным проектом и авторитетным институтом государственной власти, представляемым губернатором Омской области, и, естественно, что мы намерены двигаться в данном направлении», — отметил Валерий Каплунат.
Фото: Правительство Омской области
#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Правительство#Омсктехуглерод#Производство#Общество#Омск#Омская область
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