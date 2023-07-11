В Омске повторно ищут арендатора для земельного участка под платную парковку

Омский департамент архитектуры и градостроительства вновь объявил аукцион на аренду земли площадью 1359 кв. м для организации платной и бесплатной парковки. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:040103:3309 по улице Арктическая. Предыдущие торги признали несостоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки.