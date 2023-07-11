В Омске повторно ищут арендатора для земельного участка под платную парковку

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Омский департамент архитектуры и градостроительства вновь объявил аукцион на аренду земли площадью 1359 кв. м для организации платной и бесплатной парковки. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:040103:3309 по улице Арктическая. Предыдущие торги признали несостоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки.
Условия остаются прежними: договор аренды заключат на пять лет. Начальная цена за лот составляет 304,7 тысячи рублей, минимум столько придется ежегодно отдавать арендодателю. Половину от суммы — 152,35 тысяч — необходимо внести в качестве задатка.
Напомним, что накануне стал известен арендатор участка под платную парковку по улице Газетный переулок. Лот заинтересовал только двух участников — общество с ограниченной ответственностью «Сибирия» и индивидуального предпринимателя Ислама Мехтиева. Договор в итоге заключат с Мехтиевым. Земля в центре Омска досталась ему за 315 386 рублей.