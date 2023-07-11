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В Омске повторно ищут арендатора для земельного участка под платную парковку

11 июля 2023, 06:42
Фото: 1MI
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На первые торги не поступило ни одной заявки.

Омский департамент архитектуры и градостроительства вновь объявил аукцион на аренду земли площадью 1359 кв. м для организации платной и бесплатной парковки. Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:040103:3309 по улице Арктическая. Предыдущие торги признали несостоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Условия остаются прежними: договор аренды заключат на пять лет. Начальная цена за лот составляет 304,7 тысячи рублей, минимум столько придется ежегодно отдавать арендодателю. Половину от суммы — 152,35 тысяч — необходимо внести в качестве задатка.

Напомним, что накануне стал известен арендатор участка под платную парковку по улице Газетный переулок. Лот заинтересовал только двух участников — общество с ограниченной ответственностью «Сибирия» и индивидуального предпринимателя Ислама Мехтиева. Договор в итоге заключат с Мехтиевым. Земля в центре Омска досталась ему за 315 386 рублей.

Участок под платную парковку в центре Омска получил предприниматель Ислам Мехтиев
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#Юлия Истомина#Парковка#Земельный участок#Аренда земли#Торги#Бизнес#Город#Новости#Омск
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