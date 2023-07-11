В Новороссийске врачи извлекли из лба пациента 15-сантиметрового червя

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газета.Ru».
Пациента направили в отделение, занимающееся операциями на лице и челюсти. Во время операции врачи обнаружили огромного паразита.
Хирург Владимир Ковалев, осуществлявший операцию, пояснил, что это был случай дирофиляриоза. Переносчиками этого паразитического заболевания являются комары.
По словам врача, комар кусает зараженное животное, сохраняя во рту личинки паразита, которые в дальнейшем могут передаться человеку при укусе.