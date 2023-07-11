Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Новороссийске врачи извлекли из лба пациента 15-сантиметрового червя

11 июля 2023, 13:13
В Новороссийске медики удалили из лба мужчины червя длиной 15 сантиметров. Пациент обратился в городскую больницу №1 с жалобой на болезненное уплотнение.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газета.Ru».

Пациента направили в отделение, занимающееся операциями на лице и челюсти. Во время операции врачи обнаружили огромного паразита.

Хирург Владимир Ковалев, осуществлявший операцию, пояснил, что это был случай дирофиляриоза. Переносчиками этого паразитического заболевания являются комары.

По словам врача, комар кусает зараженное животное, сохраняя во рту личинки паразита, которые в дальнейшем могут передаться человеку при укусе.

Подпишитесь
Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР
Сегодня, 06:44
Стало известно, во сколько Юлия Чичерина и «УмаТурман» выступят бесплатно в Омске
Сегодня, 08:02
Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей
Сегодня, 07:04
Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки
Сегодня, 05:57
Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Сегодня, 02:51
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Сегодня, 07:54