В Екатеринбурге проверяют детсад после того, как воспитательница ударила ребенка

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Свердловской области, пишет ФедералПресс.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая выяснение возможных других случаев причинения телесных повреждений. С целью определения степени тяжести полученных ребенком повреждений будет проведена соответствующая экспертиза.
В результате проведенной проверки возможно будет возбуждено уголовное дело по факту истязания. Пресс-служба областной прокуратуры также сообщила, что ведомство начало собственную проверку и выразит свою оценку действиям педагогов.