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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Екатеринбурге проверяют детсад после того, как воспитательница ударила ребенка

11 июля 2023, 08:25
Следователи в Екатеринбурге проводят проверку в детском саду, где произошел инцидент, связанный с тем, что воспитательница ударила ребенка проводом.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Свердловской области, пишет ФедералПресс.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая выяснение возможных других случаев причинения телесных повреждений. С целью определения степени тяжести полученных ребенком повреждений будет проведена соответствующая экспертиза.

В результате проведенной проверки возможно будет возбуждено уголовное дело по факту истязания. Пресс-служба областной прокуратуры также сообщила, что ведомство начало собственную проверку и выразит свою оценку действиям педагогов.

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