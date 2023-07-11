У пассажира в аэропорту Внуково обнаружены незадекларированные часы за 19 миллионов

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В ходе выборочного таможенного контроля на зеленом коридоре у 28-летнего российского гражданина, прибывшего из Дубая, были обнаружены дорогие швейцарские часы, которые не были указаны в декларации. Оказалось, что это изделие из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic от известного бренда Patek Philippe, пишет 360tv.ru.
Таможенная экспертиза подтвердила, что металлические детали часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло изготовлено из сапфира.
Таким образом, молодой человек попытался избежать уплаты таможенных платежей на сумму 5,5 миллиона рублей.
В таможенном ведомстве рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. В случае осуждения мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.