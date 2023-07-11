У пассажира в аэропорту Внуково обнаружены незадекларированные часы за 19 миллионов

В ходе выборочного таможенного контроля на зеленом коридоре у 28-летнего российского гражданина, прибывшего из Дубая, были обнаружены дорогие швейцарские часы, которые не были указаны в декларации. Оказалось, что это изделие из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic от известного бренда Patek Philippe, пишет 360tv.ru.