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У пассажира в аэропорту Внуково обнаружены незадекларированные часы за 19 миллионов

11 июля 2023, 12:24
Инспекторы таможни в аэропорту Внуково обнаружили у пассажира незадекларированные часы Patek Philippe стоимостью 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе выборочного таможенного контроля на зеленом коридоре у 28-летнего российского гражданина, прибывшего из Дубая, были обнаружены дорогие швейцарские часы, которые не были указаны в декларации. Оказалось, что это изделие из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic от известного бренда Patek Philippe, пишет 360tv.ru.

Таможенная экспертиза подтвердила, что металлические детали часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло изготовлено из сапфира.

Таким образом, молодой человек попытался избежать уплаты таможенных платежей на сумму 5,5 миллиона рублей.

В таможенном ведомстве рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. В случае осуждения мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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