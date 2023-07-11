«Техуглерод» Валерия Каплуната обещает перерегистрироваться в Омскую область

Posted Вчера, 13:00
Published Вчера, 13:00
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале о визите на «Омсктехуглерод». Валерий Каплунат и Алексей Поддубняк показали ему производственную площадку, рассказали о планах строительства нового логистического центра и нового производства.
Однако самое интересное спрятано в последнем абзаце отчета: это обмен обещаниями.
— Предприятие будет работать в части перерегистрации завода из столицы в Омскую область, — пишет Хоценко. — Правительство региона окажет всю необходимую поддержку в реализации новых инвестпроектов.
Судя по этой формулировке, «Техуглерод» получит от областных властей конкретную помощь в обмен на изъявление готовности снова прописаться в Омске и платить здесь все налоги.
— Перерегистрация предполагает разработку определенной программы, которой мы будем следовать, — уточнил со своей стороны Каплунат. — Мы полагаем, что начинается новый этап взаимодействия между высокоразвитым промышленным проектом и авторитетным институтом государственной власти, представляемым губернатором Омской области, и естественно, что мы намерены двигаться в данном направлении.
Напомним: компания Каплуната была зарегистрирована по месту производства во времена Виктора Назарова, но не слишком долго. Сейчас ее офис находится в Москве на Ленинградском проспекте, а юридический владелец «Техуглерода» — кипрский офшор «Велблэк Инвестментс Лимитед» (до него была компания «Кинросс Бизнес Корпорэйшн» с Сейшельских островов).
Цена вопроса очень высока. «Техуглерод» — один из крупнейших в России заводов про производству технического углерода, его выручка за прошлый год превысила 35 млрд рублей. Назаров в свое время называл это предприятие одним из крупнейших налогоплательщиков региона.
Стоит отметить, что отношения между Каплунатом и последним постоянным губернатором Омской области Александром Бурковым не задались с самого начала: глава «Техуглерода» выступал с открытыми обвинениями разного рода в адрес главы региона. С Виталием Хоценко, видимо, будет иначе.