«Техуглерод» Валерия Каплуната обещает перерегистрироваться в Омскую область

Напомним: компания Каплуната была зарегистрирована по месту производства во времена Виктора Назарова, но не слишком долго. Сейчас ее офис находится в Москве на Ленинградском проспекте, а юридический владелец «Техуглерода» — кипрский офшор «Велблэк Инвестментс Лимитед» (до него была компания «Кинросс Бизнес Корпорэйшн» с Сейшельских островов).