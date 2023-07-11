Ставки высоки. За пост депутата Заксобрания Омской области поборются уже пять человек

В избиркоме будут принимать документы выдвиженцев по 16 июля. Имя нового депутата Заксобрания станет известно в начале сентября. Голосование состоится 9 и 10 числа. В эти же дни жители Омской области определятся с тем, кто будет губернатором региона. Напомним, что в Законодательном собрании Омской области также пройдут выборы председателя. Их проведут 13 июля на заседании областного парламента.