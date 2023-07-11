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Ставки высоки. За пост депутата Заксобрания Омской области поборются уже пять человек

11 июля 2023, 08:40
Фото: Город55
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За пост депутата Заксобрания Омской области будут бороться уже пять человек

Документы на выдвижение принимают еще до 16 июля.

В региональную избирательную комиссию подали документы еще три кандидата, готовые бороться за кресло в областном парламенте. С претендентами определились партии «Единая Россия», «Коммунисты России» и ЛДПР.

Желающих занять пост депутата Заксобрания Омской области по одномандатному округу № 16 несколько:

  1. Валерий Бойко («Единая Россия»);
  2. Кирилл Курятников (КПРФ);
  3. Игорь Шереметьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
  4. Алексей Змага («Коммунисты России»);
  5. Александр Сныткин (ЛДПР).

В избиркоме будут принимать документы выдвиженцев по 16 июля. Имя нового депутата Заксобрания станет известно в начале сентября. Голосование состоится 9 и 10 числа. В эти же дни жители Омской области определятся с тем, кто будет губернатором региона. Напомним, что в Законодательном собрании Омской области также пройдут выборы председателя. Их проведут 13 июля на заседании областного парламента.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Политика#Выборы#Заксобрание#Парламент#Валерий Бойко#Кирилл Курятников#Игорь Шереметьев#Алексей Змага#Александр Сныткин
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