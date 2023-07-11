Ставки высоки. За пост депутата Заксобрания Омской области поборются уже пять человек

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:43
В региональную избирательную комиссию подали документы еще три кандидата, готовые бороться за кресло в областном парламенте. С претендентами определились партии «Единая Россия», «Коммунисты России» и ЛДПР.
Желающих занять пост депутата Заксобрания Омской области по одномандатному округу № 16 несколько:
В избиркоме будут принимать документы выдвиженцев по 16 июля. Имя нового депутата Заксобрания станет известно в начале сентября. Голосование состоится 9 и 10 числа. В эти же дни жители Омской области определятся с тем, кто будет губернатором региона. Напомним, что в Законодательном собрании Омской области также пройдут выборы председателя. Их проведут 13 июля на заседании областного парламента.