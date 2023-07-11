Смертоносный коктейль. Жителям омских Нефтяников рассказали, чем они дышали ночью

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:16
В региональном минприроды сообщили о выбросах на территории областного центра. По информации ведомства, накануне в Советском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сразу нескольких вредных веществ.
В ночь с 10 по 11 июля жители городка Нефтяников дышали сероводородом, метилмеркаптаном, фенолом и PM10 (любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы). Правда, о количественных показателях омичам вновь решили не сообщать. Сегодня, по оценке министерства, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Жалобы в соцсетях появляются не только от жителей Советского округа, но и от проживающих на Левобережье. Кроме того, есть комментарии и от тарчан. Жители города рассказали, что чувствуют запах горящего пластика уже не первый раз. По их мнению, каждую ночь вонь несет ветром с горящей свалки.
«Весь организм, каждая клеточка буквально сворачивается от пластика и зловония! В воздухе гремучая смесь отравы. Скоро все сдохнем! Днем пекло невыносимое, ночью вонь и гарь», — написал один из горожан в паблике Тара360º | Новости Тары.
Отметим, что фенол и метилмеркаптан относят ко второму классу опасности, а сероводород — к третьму. Согласно открытым данным, при превышении их концентрации возникает кашель, боли в горле, кружится и болит голова. Также возможна тошнота, рвота и потеря сознания. Некоторые при выбросах жалуются на боль и покраснение глаз. Высокая степень отравления сероводородом может привести к летальному исходу.
Ранее в Омске и Омской области неоднократно с начала июля объявляли режим «черного неба».