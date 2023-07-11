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Смертоносный коктейль. Жителям омских Нефтяников рассказали, чем они дышали ночью

11 июля 2023, 06:13
Фото: Город55
иллюстрация

Жители одного из округов Омска накануне вдыхали сразу несколько ядовитых веществ

О количественных показателях выбросов горожанам не сообщают.

В региональном минприроды сообщили о выбросах на территории областного центра. По информации ведомства, накануне в Советском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сразу нескольких вредных веществ.

В ночь с 10 по 11 июля жители городка Нефтяников дышали сероводородом, метилмеркаптаном, фенолом и PM10 (любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы). Правда, о количественных показателях омичам вновь решили не сообщать. Сегодня, по оценке министерства, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жалобы в соцсетях появляются не только от жителей Советского округа, но и от проживающих на Левобережье. Кроме того, есть комментарии и от тарчан. Жители города рассказали, что чувствуют запах горящего пластика уже не первый раз. По их мнению, каждую ночь вонь несет ветром с горящей свалки.

«Весь организм, каждая клеточка буквально сворачивается от пластика и зловония! В воздухе гремучая смесь отравы. Скоро все сдохнем! Днем пекло невыносимое, ночью вонь и гарь», — написал один из горожан в паблике Тара360º | Новости Тары.

Отметим, что фенол и метилмеркаптан относят ко второму классу опасности, а сероводород — к третьму. Согласно открытым данным, при превышении их концентрации возникает кашель, боли в горле, кружится и болит голова. Также возможна тошнота, рвота и потеря сознания. Некоторые при выбросах жалуются на боль и покраснение глаз. Высокая степень отравления сероводородом может привести к летальному исходу.

Ранее в Омске и Омской области неоднократно с начала июля объявляли режим «черного неба».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Экология#Здоровье#Жалобы#Выбросы#Вредные вещества#Превышение ПДК#Минприроды
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