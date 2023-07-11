Смертоносный коктейль. Жителям омских Нефтяников рассказали, чем они дышали ночью

Жалобы в соцсетях появляются не только от жителей Советского округа, но и от проживающих на Левобережье. Кроме того, есть комментарии и от тарчан. Жители города рассказали, что чувствуют запах горящего пластика уже не первый раз. По их мнению, каждую ночь вонь несет ветром с горящей свалки.