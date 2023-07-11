Сказала, что уходит к другому. Ревнивый омич зарезал сожительницу

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В Любинском районе Омской области следователи завели уголовное дело на 68-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве.
По версии следователей, 8 июля подозреваемый ударил ножом в грудь свою 44-летнюю сожительницу, после чего она скончалась. Причиной ссоры стали слова женщины о том, что она уходит к другому. Трагедия произошла в селе Пикетное Марьяновского района.
Подозреваемого задержали, на допросе он во всем сознался. На месте происшествия следователи изъяли нож и другие вещдоки. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.