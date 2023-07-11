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Сказала, что уходит к другому. Ревнивый омич зарезал сожительницу

11 июля 2023, 08:53
Фото: 1MI
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В Омской области ревнивый мужчина убил свою сожительницу

На допросе подозреваемый во всем сознался.

В Любинском районе Омской области следователи завели уголовное дело на 68-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве.

По версии следователей, 8 июля подозреваемый ударил ножом в грудь свою 44-летнюю сожительницу, после чего она скончалась. Причиной ссоры стали слова женщины о том, что она уходит к другому. Трагедия произошла в селе Пикетное Марьяновского района.

Подозреваемого задержали, на допросе он во всем сознался. На месте происшествия следователи изъяли нож и другие вещдоки. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

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#Евгений Игишев#Полиция#Следком#Убийство#Ревность#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область
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