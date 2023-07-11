Сказала, что уходит к другому. Ревнивый омич зарезал сожительницу

По версии следователей, 8 июля подозреваемый ударил ножом в грудь свою 44-летнюю сожительницу, после чего она скончалась. Причиной ссоры стали слова женщины о том, что она уходит к другому. Трагедия произошла в селе Пикетное Марьяновского района.