Российские поставщики сократили скидки на нефть для Индии

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Скидка на российский сорт нефти Urals уменьшилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, приближенного к четырем долларам за баррель, указывает издание.
Ссылаясь на источники в отрасли, Times of India отмечает, что цена, которую Россия требует от индийских нефтеперерабатывающих заводов, ниже установленного потолка на Западе.
Тем не менее, нефтеперерабатывающие компании индустрии должны платить за доставку нефти из портов Балтийского и Черного морей от 11 до 19 долларов за баррель, что превышает тарифы на сопоставимые расстояния.
Интересно отметить, что в мае импорт российской нефти индийскими компаниями превысил объединенный объем поставок из Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии и США в эту страну.