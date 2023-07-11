Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Российские поставщики сократили скидки на нефть для Индии

11 июля 2023, 08:15
Согласно информации издания Times of India, российские поставщики нефти значительно сократили предоставляемые скидки на нефть, поставляемую на индийские нефтеперерабатывающие заводы, пишет Pravda.Ru.

Скидка на российский сорт нефти Urals уменьшилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, приближенного к четырем долларам за баррель, указывает издание.

Ссылаясь на источники в отрасли, Times of India отмечает, что цена, которую Россия требует от индийских нефтеперерабатывающих заводов, ниже установленного потолка на Западе.

Тем не менее, нефтеперерабатывающие компании индустрии должны платить за доставку нефти из портов Балтийского и Черного морей от 11 до 19 долларов за баррель, что превышает тарифы на сопоставимые расстояния.

Интересно отметить, что в мае импорт российской нефти индийскими компаниями превысил объединенный объем поставок из Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии и США в эту страну.

Подпишитесь
Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР
Сегодня, 06:44
Стало известно, во сколько Юлия Чичерина и «УмаТурман» выступят бесплатно в Омске
Сегодня, 08:02
Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей
Сегодня, 07:04
Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки
Сегодня, 05:57
Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Сегодня, 02:51
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Сегодня, 07:54