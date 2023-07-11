Потерявшегося кота Котика из аэропорта Внуково нашли спустя неделю

Юлия, которая улетала из Москвы с маленькой дочерью и коляской, не смогла взять Котика с собой в салон и сдала его в багаж. Однако по какой-то причине кот выбрался из транспортировочной клетки в багажном отделении аэропорта и исчез. Юлия пришлось сесть в самолет с ребенком, а ее муж Евгений провел всю ночь в аэропорту и подал заявление в полицию, пишет 360tv.ru.