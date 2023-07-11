Потерявшегося кота Котика из аэропорта Внуково нашли спустя неделю

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Юлия, которая улетала из Москвы с маленькой дочерью и коляской, не смогла взять Котика с собой в салон и сдала его в багаж. Однако по какой-то причине кот выбрался из транспортировочной клетки в багажном отделении аэропорта и исчез. Юлия пришлось сесть в самолет с ребенком, а ее муж Евгений провел всю ночь в аэропорту и подал заявление в полицию, пишет 360tv.ru.
Котика обнаружили через неделю ночью неподалеку от места стоянки самолета. Сотрудники аэропорта смогли поймать потерявшегося кота. Волонтер Яна, участвовавшая в поисках, стала первой, кто увидел Котика.
Как сообщила Яна, Котик находился в агрессивном состоянии, что не было для него типичным поведением. Работники Внуково ловили животное в перчатках. Кот очень хотел пить и облизывался, так как испытывал жажду, отметила волонтер.
Юлия, хозяйка Котика, эмоционально отреагировала на новость о его нахождении. Она выразила благодарность всем, кто помогал в поисках ее питомца.
«Это самое доброе утро в моей жизни! Я сижу и плачу», — поделилась Юлия своими эмоциями.