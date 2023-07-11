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После перерыва из-за КТО собор Василия Блаженного открыт для посещения

11 июля 2023, 12:21
Согласно сообщению Telegram-канала музея храма, жители и гости столицы с 11 июля вновь смогут посещать собор Василия Блаженного на Красной площади.

После двухнедельного перерыва Покровский собор снова распахнул свои двери для посетителей. Режим контртеррористической операции (КТО), который был причиной закрытия храма, снят, пишет 360tv.ru.

Теперь верующие и посетители смогут свободно посещать все церкви собора. В связи с наступающим 462-летием храма Василия Блаженного, в среду, 12 июля, музей будет открыт с 12:30 до 20:00. В честь праздника цены на билеты снизятся на 50%.

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