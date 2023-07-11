После перерыва из-за КТО собор Василия Блаженного открыт для посещения

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
После двухнедельного перерыва Покровский собор снова распахнул свои двери для посетителей. Режим контртеррористической операции (КТО), который был причиной закрытия храма, снят, пишет 360tv.ru.
Теперь верующие и посетители смогут свободно посещать все церкви собора. В связи с наступающим 462-летием храма Василия Блаженного, в среду, 12 июля, музей будет открыт с 12:30 до 20:00. В честь праздника цены на билеты снизятся на 50%.