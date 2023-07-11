После перерыва из-за КТО собор Василия Блаженного открыт для посещения

Теперь верующие и посетители смогут свободно посещать все церкви собора. В связи с наступающим 462-летием храма Василия Блаженного, в среду, 12 июля, музей будет открыт с 12:30 до 20:00. В честь праздника цены на билеты снизятся на 50%.