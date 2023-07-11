Погибший в шторме на Байкале мужчина найден в 23 километрах от Северобайкальска

По информации представителя отряда, вечером 9 июля некий свидетель, предпочитающий остаться анонимным, обратился в Единый дежурно-диспетчерский центр спасения и сообщил о том, что видел тело мужчины в спасательном жилете на озере. На основе этой информации специалисты организовали выезд и провели поисковые работы, обследовав 30 квадратных километров акватории. В результате поисков было обнаружено тело.