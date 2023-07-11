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Погибший в шторме на Байкале мужчина найден в 23 километрах от Северобайкальска

11 июля 2023, 08:29
Поиски жителя Усть-Илимска, Иркутской области, который попал в шторм на Байкале, завершены. Труп мужчины был обнаружен 10 июля в 23 километрах от бурятского города Северобайкальска.

Об этом сообщили в информационном отделе Байкальского поисково-спасательного отряда, цитируемого «ФедералПресс».

По информации представителя отряда, вечером 9 июля некий свидетель, предпочитающий остаться анонимным, обратился в Единый дежурно-диспетчерский центр спасения и сообщил о том, что видел тело мужчины в спасательном жилете на озере. На основе этой информации специалисты организовали выезд и провели поисковые работы, обследовав 30 квадратных километров акватории. В результате поисков было обнаружено тело.

Представитель отряда также добавила, что 4 июля, когда мужчина и его товарищ отправились в плавание, на Байкале царили неблагоприятные погодные условия, включая волны и сильный ветер, которые стали причиной трагедии. Пострадавший и его спутник не смогли справиться со стихией.

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