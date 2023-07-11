Погибший в шторме на Байкале мужчина найден в 23 километрах от Северобайкальска

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Об этом сообщили в информационном отделе Байкальского поисково-спасательного отряда, цитируемого «ФедералПресс».
По информации представителя отряда, вечером 9 июля некий свидетель, предпочитающий остаться анонимным, обратился в Единый дежурно-диспетчерский центр спасения и сообщил о том, что видел тело мужчины в спасательном жилете на озере. На основе этой информации специалисты организовали выезд и провели поисковые работы, обследовав 30 квадратных километров акватории. В результате поисков было обнаружено тело.
Представитель отряда также добавила, что 4 июля, когда мужчина и его товарищ отправились в плавание, на Байкале царили неблагоприятные погодные условия, включая волны и сильный ветер, которые стали причиной трагедии. Пострадавший и его спутник не смогли справиться со стихией.