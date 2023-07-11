Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки

«Фирма нам всем в качестве компенсации дала бесплатные путевки. Главные условия — сохранить нынешний билет для подтверждения и использовать возможность в течение года. Хочу обратить внимание, что у многих нет претензий к водителям. Они всячески помогали: давали холодную воду, кипяток, связывались с казахстанскими техмастерами, искали резервный автобус, поддерживали всех», — сообщил нам один из пассажиров.