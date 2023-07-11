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Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки

11 июля 2023, 05:57
Фото: 1MI
иллюстрация
Путешествие продлилось на сутки дольше.

Городу55 стало известно о финале истории с омичами, которые провели ночь в степи Казахстана из-за поломки автобуса. Транспорт починили, он забрал пассажиров 9 июля. Вечером 10 числа путешественники наконец добрались до Чолпон-Аты. По расписанию, прибыть на место должны были на сутки раньше. Рейс обслуживала транспортная компания «Северок».

«Фирма нам всем в качестве компенсации дала бесплатные путевки. Главные условия — сохранить нынешний билет для подтверждения и использовать возможность в течение года. Хочу обратить внимание, что у многих нет претензий к водителям. Они всячески помогали: давали холодную воду, кипяток, связывались с казахстанскими техмастерами, искали резервный автобус, поддерживали всех», — сообщил нам один из пассажиров.

Напомним, утром 8 июля с местного автовокзала выехал автобус по маршруту Омск — Бишкек — Чолпон-Ата. Поздно вечером того же дня транспорт сломался. Пассажиры остались ночевать в степи Казахстана. Личных запасов еды и воды было мало. Город55 подробно рассказывал об инциденте:

12 часов ожидания в степи. Автобус с омичами сломался по пути в Киргизию
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Днем 9 июля пассажиров отвезли на резервном транспорте на автовокзал Караганды. Там омичи поели, купили продуктов и воды. Автобус удалось починить, он вернулся за туристами во второй половине дня 9 июля.

Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
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#Путешествие#Туризм#Рейс#Маршрут#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Россия#Казахстан#Караганда#Бишкек
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