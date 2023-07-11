Омичам рассказали, как стать наставником для ребенка из детского дома

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Не так давно в Омской области начал свою работу федеральный проект «Наставничество» от фонда «Солнечный город». И уже сейчас можно отметить его результаты — 11 детей-сирот получили старших товарищей, наставников, которые всегда готовы помочь и поддержать. Этот проект активно реализуется в Омском доме детства «Радуга». Интересно, что Омская область стала единственным регионом России, где задействовано сразу 11 наставников, сообщает издание «ОмскРегион».
Гостем проекта «Эврика», посвященного Году педагога и наставника, объявленному президентом, стала руководитель Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Гульнара Мукашева, а также непосредственный участник проекта, примеривший на себя роль наставника, — Кирилл Михайлов.
Гульнара Мукашева занимается руководством проекта. Она подчеркивает, что наставники — это не просто люди из Омска, которые хотят помочь подросткам без родителей. Они прошли специальное обучение и консультации у психолога, собрали необходимые документы и получили личные волонтерские книжки.
«За время тренингов мы наблюдали за нашими будущими наставниками и уже после этого объединяли их в пары с подопечными. Здесь очень важно чтобы наставник смог поделиться чем-то, что действительно интересно ребенку. Наставники показывают им другой мир, которого дети были лишены: они вместе посещают различные мероприятия, ходят в кинотеатры, выезжают на природу. Но самое главное, они помогают ребятам социализироваться в обществе, а также войти успешно в самостоятельную взрослую жизнь», — говорит Гульнара Мукашева.
Прежде всего, наставник должен стать для ребенка близким другом, с которым он всегда может быть на связи и обратиться по любому вопросу. Психологи подчеркивают, что самое важное при общении с детьми-сиротами — это держать слово.
«Если ты обещаешь, что приедешь в четверг, то ты должен приехать в четверг или хотя бы оповестить ребенка заранее о том, что сложились обстоятельства, в связи с которыми пришлось изменить планы. Ребенок должен понимать, что он действительно дорог своему наставнику. Нужно всегда помнить, что этих детей оставили родители, а есть и такие дети, которых взяли в приемные семьи и опять вернули обратно. Доверие ко взрослым у таких ребят потеряно. Поэтому очень важно исполнять обещанное», — отметила куратор проекта.
В Омске проект нашел крупного партнера — ТРЦ «МЕГА». Они готовы проводить для детей интересные и полезные мастер-классы. Например, девочки смогут попробовать свои силы в ногтевом сервисе. И что особенно замечательно, администрация «МЕГИ» предложила бесплатное помещение на территории торгового центра, где участницы проекта смогут открыть свой собственный маникюрный кабинет.
Кириллу Михайлову 33 года, и он пробует себя в роли наставника. Когда он узнал о проекте, то был очень вдохновлен идеей стать для какого-нибудь нуждающегося в этом ребенка настоящей опорой и старшим товарищем.
«Меня воспитывала только мама, и мне порой очень хотелось получить поддержку отца», — говорит участник проекта.
Подопечному Кирилла Артему 13 лет, и он из тех, кого называют «трудным подростком».
«Артем — непростой парень со сложной судьбой. В 13 лет у него уже есть вредные привычки, из-за которых он уже неоднократно попадал в неприятные ситуации. Пока мы с ним только начинаем общение, у нас было три встречи, также мы общаемся в соцсетях. Он задает вопросы на житейском уровне, я помогаю в них разобраться», — рассказал мужчина.
Кирилл откровенно признается, что его основная цель — помочь ребенку встать на ноги и обрести свое место в жизни. В Омской области продолжается поиск добровольцев старше 24 лет, которые желают воплотить себя в качестве наставников.
«Мы всегда рады нашим наставникам, особенно мы нуждаемся в мужчинах, потому что женщин-наставников у нас много, а вот мужчин не хватает. По правилам проекта для девочки-подопечной наставником может быть только женщина, а для мальчика — как женщина, так и мужчина», — пояснила в завершение Гульнара Мукашева.
Для того чтобы стать наставником, необходимо подать заявку на сайте благотворительного фонда «Солнечный город» или в группе «Проект Наставничество / Омская область» в соцсети «ВКонтакте». Подробнее о проекте можно узнать в видео.