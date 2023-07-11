Омичам рассказали, как стать наставником для ребенка из детского дома

Не так давно в Омской области начал свою работу федеральный проект «Наставничество» от фонда «Солнечный город». И уже сейчас можно отметить его результаты — 11 детей-сирот получили старших товарищей, наставников, которые всегда готовы помочь и поддержать. Этот проект активно реализуется в Омском доме детства «Радуга». Интересно, что Омская область стала единственным регионом России, где задействовано сразу 11 наставников, сообщает издание «ОмскРегион».