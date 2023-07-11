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Обожженную 15-летнюю девочку доставили в больницу на вертолете

11 июля 2023, 08:24
15-летнюю девочку, пострадавшую от поджога, на вертолете доставили в пермскую больницу

Состояние пострадавшей было оценено врачами как крайне тяжелое, сообщили в министерстве краевого здравоохранения.

Трагедия произошла утром 8 июля в поселке Октябрьский, когда машинист поезда обнаружил обожженную девочку около железнодорожных путей, пишет «ФедералПресс». Задержан знакомый пострадавшей, и по версии следствия, старшеклассник поджег школьницу, облив её смесью для розжига. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, и 10 июля суд арестовал подростка на два месяца.

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