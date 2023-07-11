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На пешеходном переходе в Челябинске «Киа Рио» сбил насмерть велокурьера

11 июля 2023, 08:27
В Челябинске на пешеходном переходе напротив дома № 52 по улице 40-летия Победы автомобиль «Киа Рио» сбил насмерть велокурьера. За рулем легковушки находилась 22-летняя девушка.

По информации пресс-службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Челябинска, авария произошла на улице Университетская Набережная в направлении Чичерина. Водитель автомобиля двигалась со стороны улицы Молодогвардейцев и совершила наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо, в направлении движения автомобиля, пишет ФедералПресс.

23-летний велосипедист скончался от полученных травм на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Столкновение произошло 10 июля поздним вечером.

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