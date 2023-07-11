На пешеходном переходе в Челябинске «Киа Рио» сбил насмерть велокурьера

По информации пресс-службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Челябинска, авария произошла на улице Университетская Набережная в направлении Чичерина. Водитель автомобиля двигалась со стороны улицы Молодогвардейцев и совершила наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо, в направлении движения автомобиля, пишет ФедералПресс.