На пешеходном переходе в Челябинске «Киа Рио» сбил насмерть велокурьера

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По информации пресс-службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Челябинска, авария произошла на улице Университетская Набережная в направлении Чичерина. Водитель автомобиля двигалась со стороны улицы Молодогвардейцев и совершила наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо, в направлении движения автомобиля, пишет ФедералПресс.
23-летний велосипедист скончался от полученных травм на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Столкновение произошло 10 июля поздним вечером.