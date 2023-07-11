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Маргарин не вреднее сливочного масла: диетолог разъясняет

11 июля 2023, 08:13
Алексей Кабанов, диетолог, в интервью Газете.Ru, рассказал о том, почему маргарин на самом деле не является более вредным, чем сливочное масло, в отличие от многих распространенных представлений.

По словам эксперта, основной фактор, определяющий вред маргарина, заключается в методе его производства. В процессе гидрогенизации или отверждения жидких растительных масел образуются трансизомеры жирных кислот, которые могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому рекомендуется ограничивать или полностью исключать их из рациона, пишет Pravda.Ru.

Однако современные технологии позволяют производить маргарин с низким содержанием трансизомеров, не превышающим безопасные два процента. С другой стороны, в сливочном масле количество природных трансизомеров может достигать восьми процентов, отметил эксперт.

Таким образом, важно обратить внимание на качество и состав продуктов, а не исключительно на их тип, чтобы сделать более информированный выбор при составлении рациона питания.

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