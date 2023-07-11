Маргарин не вреднее сливочного масла: диетолог разъясняет

Алексей Кабанов, диетолог, в интервью Газете.Ru, рассказал о том, почему маргарин на самом деле не является более вредным, чем сливочное масло, в отличие от многих распространенных представлений.