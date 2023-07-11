Маргарин не вреднее сливочного масла: диетолог разъясняет

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По словам эксперта, основной фактор, определяющий вред маргарина, заключается в методе его производства. В процессе гидрогенизации или отверждения жидких растительных масел образуются трансизомеры жирных кислот, которые могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому рекомендуется ограничивать или полностью исключать их из рациона, пишет Pravda.Ru.
Однако современные технологии позволяют производить маргарин с низким содержанием трансизомеров, не превышающим безопасные два процента. С другой стороны, в сливочном масле количество природных трансизомеров может достигать восьми процентов, отметил эксперт.
Таким образом, важно обратить внимание на качество и состав продуктов, а не исключительно на их тип, чтобы сделать более информированный выбор при составлении рациона питания.