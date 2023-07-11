Индекс доверия инвесторов в предприятия Германии снизился

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Об этом пишет Общественная служба новостей.
Также наблюдается снижение показателя текущих экономических условий в ФРГ до минус 59,5, по сравнению с минус 56,5 в начале лета. И индекс экономических ожиданий в еврозоне снизился до минус 12,2 из минус 10.
Президент ZEW Ахим Вамбах подводит итог: «Эксперты финансового рынка прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации к концу года. Основной причиной этому является предполагаемое повышение краткосрочных процентных ставок в еврозоне и США».