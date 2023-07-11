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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Индекс доверия инвесторов в предприятия Германии снизился

11 июля 2023, 13:32
В июле показатель доверия инвесторов к экономике Германии упал на 73%, с минус 8,5 в июне до минус 14,7 во второй половине лета. Об этом сообщили аналитики Центра исследований экономики Европы. Ситуация отличается от прогноза экспертов DailyFX, которые ожидали снижение на 23,5%, до минус 10,5.

Также наблюдается снижение показателя текущих экономических условий в ФРГ до минус 59,5, по сравнению с минус 56,5 в начале лета. И индекс экономических ожиданий в еврозоне снизился до минус 12,2 из минус 10.

Президент ZEW Ахим Вамбах подводит итог: «Эксперты финансового рынка прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации к концу года. Основной причиной этому является предполагаемое повышение краткосрочных процентных ставок в еврозоне и США».

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