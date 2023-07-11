Индекс доверия инвесторов в предприятия Германии снизился

В июле показатель доверия инвесторов к экономике Германии упал на 73%, с минус 8,5 в июне до минус 14,7 во второй половине лета. Об этом сообщили аналитики Центра исследований экономики Европы. Ситуация отличается от прогноза экспертов DailyFX, которые ожидали снижение на 23,5%, до минус 10,5.