Государственная дума России утвердила отчет по бюджету ФОМС за прошлый год

На финансирование организаций ОМС в российских регионах за прошлый год было передано субвенций на 2,461 триллиона рублей, что составляет 88% от суммарного объема расходов фонда. Это на 8,1% превышает аналогичные расходы государственной казны в 2021 году и достигает 100% от утвержденного объема. На обеспечение населения высокотехнологичной помощью, не входящей в программу ОМС и предлагаемой госучреждениями, в прошлом году передали 109,917 миллиарда рублей, и это на 1,7% больше, чем годом ранее, а на высокотехнологичную медицинскую помощь, которую россиянам оказывают медучреждения частной системы здравоохранения, направили в 2022 году 2,599 миллиарда рублей. Из бюджета ФОМС на выпуск и распространение полисов ОМС единого образца было потрачено 836,342 миллиона рублей.