Государственная дума России утвердила отчет по бюджету ФОМС за прошлый год

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Как сообщает tass.ru, в отчете говорится, что бюджет ФОМС за прошлый год исполнен по доходам в размере 2,919 триллиона рублей, что составляет 105,1% к суммарному объему доходов, прописанных в законе о бюджете Фонда. При этом его расходы за прошлый год равняются 2,797 триллиона рублей, то есть 99,4% от суммарного объема согласованных ранее плановых показателей. Председатель ФОМС Илья Баланин, ставший спикером пленарного заседания в ГД, рассказал, что профицит фонда достигает примерно 122,356 миллиарда рублей.
За 12 отчетных месяцев объем финансирования, направленного ФОМС из федеральной казны в целях компенсации выпадающих доходов бюджета фонда по причине установления минимальных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для некоторых групп страхователей равнялся 47,501 миллиарда рублей, что на 33,9% превысило показатели прошлого отчетного периода. Помимо этого, в ФОМС из федеральной казны направили 148,210 миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов на фоне изменения сроков уплаты страховых взносов в прошлом году.
Фонду, как и годом ранее, в 2022 году обеспечили трансферт из федеральной казны на 140 миллиардов рублей, чтобы организовать лечение пациентов с онкологией в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Межбюджетный трансферт в ФОМС на покрытие ряда нестраховых расходов достиг 121,325 миллиарда рублей, что на 3,2% превышает показатели предыдущего года.
На финансирование организаций ОМС в российских регионах за прошлый год было передано субвенций на 2,461 триллиона рублей, что составляет 88% от суммарного объема расходов фонда. Это на 8,1% превышает аналогичные расходы государственной казны в 2021 году и достигает 100% от утвержденного объема. На обеспечение населения высокотехнологичной помощью, не входящей в программу ОМС и предлагаемой госучреждениями, в прошлом году передали 109,917 миллиарда рублей, и это на 1,7% больше, чем годом ранее, а на высокотехнологичную медицинскую помощь, которую россиянам оказывают медучреждения частной системы здравоохранения, направили в 2022 году 2,599 миллиарда рублей. Из бюджета ФОМС на выпуск и распространение полисов ОМС единого образца было потрачено 836,342 миллиона рублей.